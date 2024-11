Musiala marca golaço, Bayern vence o St. Pauli e segue invicto no Alemão

O Bayern de Munique deu continuidade ao seu forte início no Campeonato Alemão. Neste sábado, pela 10ª rodada da Bundesliga, os Bávaros venceram o St. Pauli por 1 a 0, no Millerntor-Stadion, em Hamburgo. Jamal Musiala foi o autor do golaço que deu a vitória ao clube de Munique.

Com a quinta vitória consecutiva, o Bayern segue invicto na competição, com oito triunfos e dois empates em 10 jogos. Com 26 pontos, os Bávaros lideram a tabela, abrindo seis de vantagem para o Leipzig, que ainda joga na rodada. Já o St. Pauli fica com 8 pontos, na 15ª colocação.

As equipes voltam a campo apenas após a Data Fifa. O Bayern enfrenta o Augsburg, na Allianz Arena, dia 22, às 16h30 (de Brasília), enquanto o St. Pauli visita o Borussia Mönchengladbach, dois dias depois, às 13h30.