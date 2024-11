Manchester City não perdia quatro jogos seguidos desde agosto de 2006

Derrota em Brighton.

?? 2 x 1 ? | #BHAMCI pic.twitter.com/oLm65wmezM

? Manchester City (@ManCityPT) November 9, 2024

A última vez que o City teve uma sequência como essa, foi entre as temporadas 2005/06 e 2006/07. No fim de uma edição da Premier League, o clube inglês perdeu para Fulham, Arsenal e Blackburn Rovers. No início do novo ano da competição, foi derrotado pelo Chelsea.

Nos últimos quatro jogos desta temporada, o Manchester City foi derrotado pelo Tottenham por 2 a 1 (Copa da Liga), pelo Bournemouth por 2 a 1 (Premier League), pelo Sporting por 4 a 1 (Liga dos Campeões) e pelo Brighton por 2 a 1 (Premier League) neste sábado.

Segundo o "Sofascore", foi apenas a segunda vez em toda sua carreira que Pep Guardiola perdeu quatro jogos seguidos. De acordo com o site inglês "The Athletic", a CBF estaria pensando em contratar o treinador espanhol para comandar a Seleção Brasileira.