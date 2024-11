Luiz Gustavo sente dores e é substituído no São Paulo no 1° tempo do jogo contra o Athletico-PR

O volante Luiz Gustavo precisou ser substituído no São Paulo ainda no primeiro tempo do jogo contra o Athletico-PR, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis, em São Paulo (SP).

Por volta dois seis minutos do primeiro tempo, o camisa 16 do Tricolor caiu sozinho no gramado após sentir dores no tornozelo. Ele logo recebeu atendimento e seguiu em campo. Contudo, de acordo com informação da transmissão do SporTV, o que motivou a saída do atleta, aos 20 minutos, foi uma pancada na coxa.