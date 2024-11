Juventus vence clássico contra o Torino e encosta na liderança do Italiano

Os gols

A Juventus precisou de apenas 18 minutos para abrir o placar no clássico. Andrea Cambiaso recebeu pela esquerda ainda no campo defensivo, saiu fazendo fila, invadiu a área adversária e bateu cruzado, exigindo grande defesa do goleiro do Torino. No rebote, porém, a bola sobrou nos pés de Timothy Weah, que precisou apenas empurrar para o fundo das redes.

Já na reta final da partida, Kenan Yildiz recebeu cruzamento na medida, no segundo pau, e cabeceou no contrapé do goleiro para garantir a importante vitória da Juventus no Derby dela Mole.

O time bianconeri volta a entrar em campo somente no dia 23 de novembro, sábado, às 14h (de Brasília), contra o Milan, no San Siro, pelo Campeonato Italiano. O Torino, por sua vez, terá pela frente o Monza, no dia 24, às 11h, em casa.

Confira outros resultados deste sábado de Campeonato Italiano:

Venezia 1 x 2 Parma