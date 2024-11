Julimar lamenta derrota do Athletico-PR contra o São Paulo e "convoca" torcida

Na noite deste sábado, no Morumbis, o Athletico-PR foi superado pelo São Paulo por 2 a 1, pela 33ª rodada do Brasileirão. Julimar, atacante e autor do Furacão, lamentou a derrota e convocou a torcida para os próximos jogos da equipe.

"Eu acho que ainda está em nossas mãos. Acredito que a gente deve se unir, a gente e a torcida, para que a gente possa sair dessa (situação). Ainda acreditamos muito, e convoco eles (torcedores) para nossos jogos em casa, para apoiar a gente para virarmos isso e sair dessa zona", começou Julimar.

O São Paulo volta a campo no dia 20 de novembro, após a data Fifa. O Tricolor visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 16h30 (de Brasília). Nos mesmos dia e horário, o Athletico-PR duela com o Atlético-GO, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).