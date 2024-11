João Pedro brilha, Brighton vence de virada e City chega a quarta derrota seguida na temporada

Com direito a um grande jogo de João Pedro, o Brighton venceu o Manchester City de virada por 2 a 1 neste sábado, no Amex Stadium, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro contribuiu com um gol e uma assistência (para O'Riley), enquanto Erling Haaland marcou para o time de Pep Guardiola.

FIM DE JOGO, CITYZENS.