Flamengo elimina Botafogo na semi do Carioca sub-17; Flu sai na frente do Vasco

O Flamengo está na decisão do Campeonato Carioca sub-17. Neste sábado, o Rubro-Negro garantiu sua presença na final com o empate diante do Botafogo por 2 a 2.

Na semifinal, o Flamengo conseguiu superar o rival com um placar agregado de 5 a 3, já que havia vencido o jogo de ida por 3 a 1.