Em retorno de Alisson, São Paulo vence o Athletico-PR com gol no fim e encosta no G4 do Brasileirão

O São Paulo volta a campo no dia 20 de novembro, após a data Fifa. O Tricolor visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 16h30 (de Brasília). Nos mesmos dia e horário, o Athletico-PR duela com o Atlético-GO, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

O jogo

Voltando ao Morumbis depois de mais de um mês, o São Paulo começou tentando propor mais o jogo, tendo a posse de bola, mas fez um primeiro tempo fraco, com dificuldades para criar. A equipe tricolor tentava avançar pelas beiradas, mas não tinha muita profundidade. A primeira grande chance são-paulina foi aos 11 minutos do primeiro tempo. Luiz Gustavo acionou Lucas pela esquerda, o camisa 7 avançou e finalizou da entrada da área e viu Mycael espalmar. Por pouco, Calleri não conseguiu concluir no rebote.

O Athletico-PR levou perigo ao gol do São Paulo aos 20 minutos. João Cruz finalizou de fora da área e Rafael espalmou. Pablo tentou no rebote, parou no goleiro, mas o jogo foi paralisado por impedimento do ex-São Paulo. Cinco minutos depois, Sabino levantou a bola na área, Lucas ficou com a sobra, levantou na área e ninguém conseguiu concluir antes da defesa afastar. Com 41 minutos, Ferreirinha tentou o passe por cima para Luciano e sofreu falta perto da área. Na cobrança ensaiada, Luciano rolou para Lucas, que bateu direto, por cima do travessão com perigo.

No retorno para o segundo tempo, o Athletico-PR foi quem levou perigo primeiro. Erick bateu direto para o gol e Rafael apenas viu a bola sair pelo lado de fora da rede. Contudo, mais disposto, o São Paulo logo respondeu e saiu em vantagem aos seis minutos. Luciano tabelou com Lucas, se apresentou na área, recebeu o cruzamento e mandou de cabeça para o fundo do gol. Por pouco o Tricolor não ampliou aos 12. Marcos Antônio tocou de calcanhar para Luciano, que bateu cruzado e viu Calleri desviar entre a defesa do Furacão. A bola passou rente à trave e foi para fora.

O Tricolor seguiu em cima, e Luciano quase ampliou aos 21. Ferreirinha cruzou na área, Luciano cabeceou e mandou com perigo para fora. Sem aproveitar as oportunidades de tornar o placar elástico, o Tricolor vi o Furacão chegar ao empate aos 23. Zapelli cobrou escanteio na área e Julimar subiu sozinho para cabecear e balançar a rede de Rafael. Aos 39 minutos, Rato levantou a bola na segunda trave, Calleri chegou na bola, mas mandou para fora.