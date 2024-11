Dorival confia em evolução da seleção e fala sobre Neymar e Vini Jr.

"É sempre desafiador para qualquer profissional que aqui esteja entendendo o momento da nossa seleção. Mas, acima de tudo, muito confiante de que estejamos encontrando um caminho. Quando isso acontecer, eu não tenho dúvidas de que faremos aí uma chegada muito melhor do que um início", disse.

Principal nome do futebol brasileiro nos últimos anos, Neymar continua lutando para recuperar a sua melhor forma. Ele voltou aos gramados recentemente após uma grave lesão no joelho, mas, logo em seguida, sofreu uma lesão muscular que vai tirá-lo dos gramados por um período entre quatro e seis semanas.

"Acho que todo mundo percebeu a importância que tem um jogador como o Neymar, as qualidades que ele possui. É uma satisfação para você poder ter um atleta desse nível vestindo a camisa da seleção brasileira. São poucos no mundo, são raros, são jogadores de exceção, são jogadores de um nível fantástico em que eles fazem com que todos os jogadores em campo confiem um pouco mais em si, apenas com a presença de cada um deles", afirma Dorival Jr.

"Olha, eu nunca escondi isso [Neymar ser um pilar na seleção]. Primeiro porque foi meu atleta lá atrás, segundo a confiança que todos temos, a capacidade técnica diferenciada, o que ele representa para nossa seleção e, acima de tudo, que tenhamos a paciência para que ele complete todo esse processo que ele precisa para uma recuperação", emendou.

Sobre Vinícius Jr, Dorival reafirmou sua visão de que o atacante foi injustiçado na eleição da Bola de Ouro, perdendo o prêmio principal para o espanhol Rodri.

"Na minha opinião, houve sim uma injustiça muito grande. Não tenho ligação nenhuma com o que representa Rodri e com aquilo que tenha acontecido com relação ao Vini. Se teve um jogador que foi decisivo, que poucos esperavam em muitos lances aquilo que ele realizou, e principalmente, letal em uma definição de competições. Não de competição, mas de competições na última temporada. Esse jogador foi o Vinicius", afirmou.