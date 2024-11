Com Raniele e Carrillo titulares, Corinthians está pronto para enfrentar o Vitória; veja escalações

O Corinthians não conta com os laterais Matheuzinho e Hugo, suspensos, e os zagueiros Cacá e André Ramalho, em recuperação no departamento médico. Por outro lado, o meia Igor Coronado volta a ser relacionado após cumprir suspensão na vitória contra o Palmeiras.

A grande novidade no banco do Timão é o atacante Luiz Fernando, que transita entre as equipes sub-17 e sub-20. O zagueiro Renato, do sub-20, também foi relacionado e pode ser opção no decorrer da partida.

O Vitória, por sua vez, vai a campo com: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Willean Lepo; Luan, Filipe Machado e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Alerrandro.

A bola rola às 16h30 (de Brasília) na capital baiana.