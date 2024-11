Carille possui lista de desfalques no meio de campo para decisão do Santos pela Série B

Já no setor ofensivo do meio de campo o treinador não terá tantos problemas. Isso porque Serginho e Miguelito são reservas do titular Giuliano, que está à disposição para atuar normalmente.

Carille também não deve contar com Jair. O zagueiro segue se recuperando de uma inflamação do músculo do quadril direito. O goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) completam a lista de baixas.

O Santos encerra a preparação para o duelo neste domingo. As equipes entram em campo na segunda-feira, no Couto Pereira, em Curitiba, às 21h (de Brasília).

A vitória pode garantir ao Santos o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o líder com 65 pontos, oito a mais que o quinto colocado Ceará. Como restam apenas três rodadas para o o fim da competição, nove pontos estão em jogo.