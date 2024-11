Botafogo tropeça contra o Cuiabá e vê vantagem na liderança do Brasileiro diminuir

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tropeçou em um rival que está na zona de rebaixamento e viu a vantagem na liderança diminuir. Neste sábado, o Fogão pressionou até o fim, mas ficou no zero a zero com o Cuiabá no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão.

O Botafogo não conseguiu superar o compactado Cuiabá. O clube carioca praticamente atacou do início ao fim do jogo. Entretanto, faltou eficiência e até um pouco de sorte (teve bola na trave, jogador do Cuiabá salvando praticamente em cima da linha e algumas que saíram por pouco).

O Cuiabá, que surpreendeu o Botafogo em 2023 no Estádio Nilton Santos, novamente dá trabalho ao clube carioca. O Dourado se defendeu como pôde e também ganhou todo tempo que conseguiu com antijogo.