Abel Ferreira prestigia time feminino do Palmeiras em semifinal do Paulistão

Abel Ferreira marcou presença em um dos camarotes do Allianz Parque neste sábado para prestigiar o time feminino do Palmeiras, que enfrentou a Ferroviária, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista.

Abel Ferreira estava acompanhado da presidente do clube, Leila Pereira. Das tribunas, o comandante alviverde viu o Palmeiras sair atrás em cobrança de pênalti, mas, posteriormente, vibrou com a virada e, consequentemente, a classificação da equipe para a grande final do Paulistão feminino.

O time feminino do Palmeiras agora aguarda a definição de quem será seu adversário na decisão do Estadual. Neste domingo, Corinthians e São Paulo entram em campo às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em busca de uma vaga na final do Campeonato Paulista.