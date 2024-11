Abel exalta resiliência do Palmeiras e vê triunfo contra Grêmio como resposta: "Era ganhar ou ganhar"

Em um jogo de muita insistência, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, em duelo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estêvão anotou o único gol palmeirense, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira valorizou o que definiu como "brilhante jogo" e viu o triunfo contra os gaúchos como uma "resposta" após derrota no Derby.

"Somos o melhor ataque, mesmo assim (com chances perdidas). É sinal de trabalho da nossa comissão e jogadores. Tem tudo a ver com lado mental, não com trabalho, dedicação, a quantidade de vezes que finalizamos, com ou sem oposição. Não tem nada a ver com isso, mas com a ansiedade que os nossos jogadores têm. No último jogo, realmente, o pior foi o resultado. Na minha opinião, fizemos um jogo suficiente para criar como criamos e fazer gols e hoje também. Fomos imagem do que é nossa equipe, espírito, resiliência, gol anulado, falhar debaixo da baliza, bola no poste. Nossa equipe é isso, ficou bem evidente, como trabalhamos, nos entregamos desde o primeiro segundo até o último. Fizemos um brilhante jogo, pena não ter traduzido em quatro, cinco, seis gols", declarou.

Mais uma vez, o Palmeiras teve alto volume ofensivo de jogo, mas não conseguiu converter muitas chances. O cenário foi parecido com o que aconteceu contra o Corinthians, oportunidade em que o Verdão teve chance de resolver o jogo nos primeiros 30 minutos, mas não foi eficaz.