Vitória x Corinthians: veja onde assistir à partida pela 33ª rodada do Brasileirão

O Corinthians mede forças com o Vitória neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre às 16h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

A partida será transmitida pelo canal Premiere, através do serviço de pay per view. Você, ainda, pode acompanhar os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?