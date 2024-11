Vitória x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileiro

Por outro lado, o meia Igor Coronado, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras, volta a integrar a lista de relacionados.

Assim como o Corinthians, o Vitória vive momento de alta no Brasileiro. A equipe também engatou sequência de três triunfos e pulou para a 12ª posição, com a mesma pontuação do Timão, mas em vantagem no critério do número de resultados positivos na competição.

Na última rodada do Brasileiro, o Vitória venceu o Athletico-PR, na Ligga Arena, por 2 a 1. A última derrota da equipe foi para o Internacional, no final de setembro.

Para encarar o Corinthians, o técnico Thiago Carpini não vai contar com os suspensos Lucas Esteves e Willian Oliveira. Em compensação, Gustavo Mosquito cumpriu suspensão na última rodada e volta a ser opção para a comissão técnica.

No primeiro turno, em Itaquera, o Corinthians venceu o Vitória por 3 a 2, com gols de Rodrigo Garro (duas vezes) e Giovane. Alerrandro marcou os dois tentos para o Leão.

FICHA TÉCNICA