Vegetti disputa com Hulk liderança entre maiores finalizadores do Brasileirão

Além de o Vasco brigar por melhores posições na reta decisiva do Brasileirão, o atacante Pablo Vegetti terá uma disputa particular com o veterano Hulk, do Atlético-MG. Os dois são os maiores finalizadores da competição nacional.

Segundo dados da SofaScore, Hulk lidera a lista, com 3.4 finalizações por jogo no Brasileirão. Vegetti aparece na segunda colocação da lista, com 3.3.