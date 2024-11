Torcida do Botafogo esgota ingressos de setor exclusivo para final da Libertadores

Nesta sexta-feira, o Botafogo informou, através das redes sociais, que os ingressos do setor destinado exclusivamente à torcida do Glorioso no Monumental de Núñez, estádio do River Plate e palco da final da Libertadores, foram esgotados.

Os 22 mil bilhetes disponibilizados pela Conmebol no Setor Centenário, parte exclusiva à torcida do Fogão, acabaram em apenas dois dias.