Serginho agrada em reta final e pode contar com fator Neymar para ficar no Santos

Com uma lesão muscular, Serginho pode não jogar mais pelo Santos em 2024. O meia, no entanto, deixou uma boa impressão nesta reta final de temporada e pode contar com uma ajuda especial para ficar no Peixe para o próximo ano.

O jogador de 33 anos está emprestado pelo Maringá, do Paraná, até o final da temporada. Contudo, caso o Alvinegro Praiano consiga concretizar o sonho de repatriar Neymar já em janeiro de 2025, Serginho pode ficar em definitivo na Vila Belmiro.

Isso porque o meia é "parça" de Neymar, que vê com bons olhos a chance de jogar com amigos no Brasil.