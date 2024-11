São Paulo x Athletico-PR: veja onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

A principal meta do time comandado por Luis Zubeldía é uma vaga direta via Campeonato Brasileiro para a Copa Libertadores da América de 2025. O São Paulo está a dois pontos do Internacional (56), quinto colocado, e a quatro do Flamengo (58), quarto lugar.

Com a vitória no confronto direto contra o Bahia, o São Paulo abriu vantagem de oito pontos para o sétimo colocado.

Do outro lado, o Athletico-PR atravessa por um momento completamente oposto. O Furacão luta ponto a ponto para se afastar da zona de rebaixamento e, atualmente, ocupa a 17ª posição, com 34 unidades contabilizadas. Vale destacar que a equipe rubro-negra tem uma partida a menos em relação aos demais concorrentes.