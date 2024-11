São Paulo busca igualar sequência sem derrotas no Brasileiro após quatro meses

Na ocasião, o Tricolor paulista venceu o Criciúma (2 a 1), Bahia (3 a 1), Athletico-PR (2 a 1) e Red Bull Bragantino (2 a 0). A sequência encerrou-se na derrota diante do Atlético-MG, por 2 a 1, na Arena MRV.

Classificação e jogos Brasileirão

Em busca de engatar a sequência de invencibilidade, o São Paulo joga contra o Athletico-PR, no Morumbis, às 21h (de Brasília) deste sábado. Com a vitória no confronto direto contra o Bahia, o São Paulo abriu vantagem de oito pontos para o sétimo colocado.

A principal meta do time comandado por Luis Zubeldía é uma vaga direta via Campeonato Brasileiro para a Copa Libertadores da América de 2025. O São Paulo está a dois pontos do Internacional (56), quinto colocado, e a quatro do Flamengo (58), quarto lugar.