Sandry projeta duelo decisivo contra o Coritiba e destaca apoio da torcida do Santos em 2024

O treino desta sexta-feira e entrevista com Sandry! ? pic.twitter.com/cJh3tkkMym

? Santos FC (@SantosFC) November 8, 2024





O meia ainda destacou a importância do apoio da torcida durante toda a temporada. Ele deseja comemorar o tão sonhado acesso com a nação santista já contra o Coritiba.

"Acho que eles são nosso 12º jogador. Têm sido importante, tanto no Paulista quanto na Série B, e têm nos ajudado na Vila e fora de casa. Então eu tenho certeza que em Curitiba eles vão estar presentes para comemorar com a gente no final do jogo", comentou.