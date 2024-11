Quem é Kauan Lima? Goleiro brilhou no Palmeiras na Copa do Brasil sub-20

O Palmeiras contou com um herói para garantir a vaga nas semifinais da Copa do Brasil sub-20 contra o Cruzeiro. Na reserva durante o tempo normal, Kauan Lima, de apenas 17 anos, entrou em campo apenas para a disputa de pênaltis e defendeu uma das cobranças, sendo decisivo para o Verdão.

O jovem, nascido em Feira de Santana, na Bahia, está no Palmeiras desde 2021. Passou pelas categorias sub-15 e sub-17, antes de chegar ao sub-20.

No currículo, Kauan Lima conta com importantes conquistas pelo Alviverde: venceu três vezes o Campeonato Paulista, além do ICGT Tournament, o Terborg Toernooi e o CEE Cup.