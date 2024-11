Pepê, do Porto, é premiado por gesto de fair-play em jogo do Campeonato Português

Nesta sexta-feira, a Liga Portuguesa premiou o atacante do Porto, Pepê, pelo seu gesto no jogo contra o Estoril, válido pela 10ª rodada do campeonato nacional.

O lance ocorreu aos 26 minutos do primeiro tempo. Num contra-ataque a seu favor, Pepê levou vantagem contra o zagueiro Pedro Amaral, que acabou lesionando a coxa sozinho. O jogador brasileiro partiria livre em direção ao gol, mas decidiu interromper a jogada pela lesão do adversário.

"Na altura, o meu pensamento foi parar o jogo, porque também gostaria que o fizessem comigo. Ver um companheiro de trabalho a lesionar-se assim deixa-nos triste, e o momento foi de parar o jogo", disse Pepê.