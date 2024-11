Matheus Bidu vê jogo "extremamente difícil" contra o Vitória, mas diz que Corinthians está preparado

Para levar a melhor neste sábado, o Corinthians vai ter que encerrar um jejum de 15 anos sem vencer o Vitória no Barradão, somando todas as competições.

Matheus Bidu, considerado titular na lateral esquerda do Corinthians, chegou a entrar no radar do Vitória no início da temporada, mas as conversas não evoluíram.

Corinthians e Vitória se enfrentam neste sábado, ás 16h30 (de Brasília), em Salvador.