Local do jogo deste sábado, Corinthians não vence o Vitória no Barradão há 15 anos

De lá para cá, Corinthians e Vitória se enfrentaram outras seis vezes no Barradão, com cinco empates e uma derrota alvinegra, sofrida no Brasileirão de 2016. Um ano depois, as equipes voltaram a duelar na Bahia, desta vez com triunfo do Timão por 1 a 0. Porém, o jogo foi realizado na Arena Fonte Nova.

No retrospecto geral entre os times, o Corinthians tem ampla vantagem. As equipes se enfrentaram 44 vezes na história, com 25 jogos vencidos pelo Timão, 13 empates e seis triunfos do Vitória.

No primeiro turno da edição deste ano do Campeonato Brasileiro, o Corinthians bateu o Vitória por 3 a 2, na Neo Química Arena. O clube alvinegro ganhou o duelo com um gol de Giovane, aos 50 minutos do segundo tempo.

Com 38 pontos em 32 jogos, o Corinthians é o 13º colocado na tabela do Brasileirão. O Vitória, por sua vez, está uma posição acima, com a mesma pontuação e o mesmo número de partidas.