GP de Fórmula 1 causa grande movimentação financeira na cidade de São Paulo

Confirmado na cidade de São Paulo até 2030, o Grande Prêmio de Fórmula 1 na capital se mostrou mais uma vez como o principal evento esportivo no calendário do país, segundo outro levantamento da FGV.

"Os resultados positivos do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 são reflexo de um trabalho que vem sendo desenvolvido pela cidade para que um dos mais importantes eventos automobilísticos do mundo se firme no nosso calendário esportivo. Este ano, investimos mais de R$ 163 milhões em obras no autódromo para que os fãs de dentro e fora de São Paulo tenham sempre uma experiência à altura do Grande Prêmio. Estamos realizando as obras do Hospitality Center, com três andares e capacidade para 6 mil pessoas, melhorando a infraestrutura de atendimento ao público. Toda essa modernização tem tornado o Autódromo de Interlagos um dos grandes geradores de receita para o município, com mais divisas e geração de milhares de empregos", afirma Ricardo Nunes, Prefeito da Cidade de São Paulo.

"Nós, da organização do GP São Paulo, ficamos muito felizes em poder proporcionar benefícios econômicos e sociais para a população de São Paulo enquanto realizamos um evento que também proporciona lazer de qualidade para a cidade, atraindo milhares de turistas para a cidade. O GP gera empregos, movimenta a hotelaria, o comércio, os restaurantes, aumenta a receita do município", declarou Alan Adler, CEO do GP São Paulo.