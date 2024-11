Giro: Olympique de Marseille perde do Auxerre e pode deixar G3 do Francês

Nesta sexta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille recebeu o Auxerre e foi derrotado por 3 a 1. A partida, que aconteceu no Orange Vélodrome, em Marselha, contou com gols de Sinayoko, Perrin e Junior Traore para os visitantes, enquanto Greewood cravou o tento de honra dos donos da casa.

Agora, diante da derrota diante de sua torcida, o Olympique de Marseille continuou com 20 pontos e na segunda colocação. Porém, dependendo dos resultados restantes da rodada, a equipe pode deixar o G3 do Francês em caso de vitória do Monaco e do Lille.

O Auxerre, por sua vez, subiu para quinta posição, contabilizando 16 unidades. Os visitantes também podem perder algumas posições ao fim das partidas que restam.