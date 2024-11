Gabriel Menino será julgado pelo STJD por expulsão contra o Bragantino e pode desfalcar o Palmeiras

"Após o término da partida, expulsei com cartão vermelho direto, o jogador nº 25, Gabriel Vinicius Menino, da equipe sociedade esportiva palmeiras, por em ato continuo desferir um tapa no rosto de seu adversário nº 04, Lucas de Souza Cunha, após ter sido confrontado de forma acintosa. Informo que após a expulsão o mesmo deixa as imediações do campo de jogo acompanhado por um membro do staff de sua equipe sem oferecer resistência", relatou na súmula o árbitro Bráulio da Silva Machado.

Depois do duelo contra o Bragantino, Gabriel Menino cumpriu suspensão nos jogos contra o Juventude, pelo cartão vermelho, e contra o Fortaleza, devido ao acúmulo de amarelos, sendo que um deles foi recebido durante o confronto com o Massa Bruta.

Gabriel Menino está à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Grêmio, que acontece nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, podendo pegar até seis jogos de suspensão, pode desfalcar o Alviverde no resto do torneio, que conta com mais cinco rodadas.