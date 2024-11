Fortaleza vende mais de 40 mil ingressos para duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

Os setores Superior Sul, Superior Central, Inferior Norte e Inferior Sul ainda possuem ingressos à venda. O primeiro tem preços inteiros de R$ 50,00 (sócios) e R$ 200,00 (não sócios). Já o Superior Central custa R$ 70,00, enquanto os Inferiores Norte e Sul saem pelo valor de R$ 50,00.

Os bilhetes para a torcida do Vasco, no setor Superior Norte, também seguem disponíveis, com preço único de R$ 200,00. A abertura dos portões na Arena Castelão está prevista para acontecer três horas antes da partida, ou seja, a partir das 16h.

Apesar da oscilação, o Fortaleza ainda está na briga pelo título do Brasileirão. Neste momento, os comandados de Juan Pablo Vojvoda figuram na terceira colocação, com 60 pontos. Em caso de um tropeço do Palmeiras nesta sexta-feira, o Leão do Pici pode assumir a vice-liderança se vencer o Vasco.

O Fortaleza está invicto há três rodadas na Série A, com dois empates e uma vitória. Do outro lado, o Vasco vem de uma derrota de 3 a 0 sofrida diante do Botafogo, e ocupa a nona posição na tabela, com 43 pontos.