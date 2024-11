Félix Torres é convocado pela seleção do Equador e pode desfalcar o Corinthians no Brasileiro

Além de Félix Torres, também foram convocados pelo Equador o volante Alan Franco, do Atlético-MG, o ponta Gonzalo Plata, do Flamengo, e o atacante Enner Valencia, do Internacional.

Félix deve ser titular pelo Corinthians no duelo contra o Vitória, neste sábado, às 16h30 (de Brasília). A situação na zaga do Timão é preocupante, já que André Ramalho e Cacá estão em recuperação no departamento médico.

Nesta temporada, Félix Torres acumula 50 jogos (46 como titular) pelo Corinthians.