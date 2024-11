Destaque do São Paulo supera grave lesão e mira título do Paulista sub-17 contra o Santos

Um dos destaques do time sub-17 do São Paulo, o jovem atacante Tete vive a expectativa de conquistar um título pelo clube. Ele disputa neste sábado o jogo decisivo da final do Campeonato Paulista da categoria, contra o Santos.

Tete carrega uma história de superação com a camisa tricolor. Quando atuava pelo sub-11, ele sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho e só conseguiu se recuperar duas categorias depois, no sub-15.

O garoto, entretanto, só voltou a jogar com frequência pelo São Paulo neste ano. Ele soma nove gols em 38 jogos pelo time de Cotia e se diz emocionado com o momento vivido.