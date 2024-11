Desfalcado, Vasco treina no Ceará e fecha preparação para pegar o Fortaleza no Brasileirão

Atual nono colocado com 43 pontos, o Vasco tem oscilado no Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco rodadas, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas - a última delas, inclusive, foi na terça-feira (05), contra o Botafogo, por 3 a 0. Já o Fortaleza ocupa o terceiro lugar, com 60 pontos.