Cruzeiro renova com patrocinadora máster por valor recorde na história do clube

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (8), a renovação de contrato com a Betfair, patrocinadora máster da equipe. O novo vínculo com a casa de apostas é válido até dezembro de 2026 e, segundo comunicado, se tornou o maior da história do clube em termos financeiros.

"Patrocinar o Cruzeiro é mais do que dar suporte para o clube. É entender a dimensão da camisa azul e branca mais pesada do mundo. A Betfair reconhece a grandeza do Cabuloso e levou o sentimento dos torcedores até o alto do Pico da Bandeira, o lugar mais alto do estado, para reforçar quem é indiscutivelmente o maior de Minas. Betfair e Cruzeiro Esporte Clube. Juntos até o final de 2026. Juntos até o fim", escreveu o Cruzeiro nas redes sociais.

O anúncio da renovação foi feito junto com o ex-lateral direito Maicon, ídolo do Cruzeiro e com passagens pela seleção brasileira, no alto do Pico da Bandeira, ponto mais alto do estado de Minas Gerais. A empresa patrocina o clube mineiro desde janeiro de 2023.