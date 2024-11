Cruzeiro abre vendas de setor exclusivo para final da Sul-Americana

Nesta sexta-feira, o Cruzeiro iniciou a venda de ingressos para o setor destinado aos seus torcedores no duelo contra o Racing, na final da Copa Sul-Americana, que será disputada no dia 23 de novembro, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

Os sócios Cinco Estrelas terão prioridade de compra, e caso ainda haja ingressos disponíveis, haverá abertura para os torcedores que não são sócios, a partir das 11h (de Brasília) deste sábado.