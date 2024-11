Com Luiz Araújo, Flamengo faz penúltimo treino para enfrentar o Atlético-MG

Nesta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo avançou nos preparativos para enfrentar o Atlético-MG, pela grande decisão da Copa do Brasil. Luiz Araújo treinou com o grupo e foi a grande novidade da penúltima atividade do Rubro-Negro antes do confronto.

O jogador, que trabalhou no gramado ao lado de seus companheiros, ficou quase dois meses de fora, já que se recuperava de uma fratura na cartilagem do joelho direito. Luiz Araújo sofreu essa lesão no empate em 1 a 1 contra o Vasco, pelo Brasileirão, no dia 15 de setembro.

Diante disso, o atacante vira uma opção para a comissão técnica liderada por Felipe Luís e será relacionado para a grande decisão diante do Galo.