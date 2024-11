Com acesso do Santos encaminhado, Guilherme mira objetivos individuais na Série B

Guilherme vem sendo um dos grandes destaques do Santos em 2024. O atacante tem suma importância na campanha do clube na Série B do Campeonato Brasileiro e corre atrás de alguns objetivos individuais nesta reta final de ano.

O jogador de 29 anos briga pela artilharia do torneio. No momento, ele está na terceira colocação, com 10 bolas na rede em 29 aparições. O líder é Erick Pulga, do Ceará, com 12. Caio Dantas, do Guarani, está em segundo, com 11.