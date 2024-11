CBF estaria trabalhando para contratar o técnico Pep Guardiola, diz site

O futuro de Guardiola no Manchester City tem sido uma incógnita. Segundo o site inglês, o clube já trabalharia com uma possível saída do técnico espanhol, mas que ainda há um otimismo pela renovação do vínculo entre as partes, deixando o sonho do treinador de comandar uma seleção para o ciclo da Copa de 2030.

Após a goleada de 4 a 1 sofrida pelo Sporting na última terça-feira, o técnico brincou sobre uma possível ida à Seleção Brasileira. O City está em uma sequência de três derrotas seguidas na temporada.

"Depois do 4 a 1, não sou mais uma opção para o Brasil (risos). Agora, mais do que nunca, tenho gana de levantar a equipe, de voltar ao nosso nível", brincou Guardiola.

Com Dorival Júnior no comando, o Brasil tem dois compromissos no mês de novembro pelas Eliminatórias Sul-Americanas. No dia 14, quinta-feira, a Seleção visita a Venezuela, às 18h (de Brasília). Depois, no dia 18, segunda-feira, a equipe recebe o Uruguai na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h45.