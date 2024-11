Belmonte garante permanência de Zubeldía e prevê poucas mudanças no elenco do São Paulo em 2025

"Nunca cravamos porque tem também o ponto de vista do treinador. Lá atrás ele teve uma proposta da seleção do Equador, não sabemos o que vai acontecer. Às vezes ele pode ter uma proposta e querer ir embora. O que posso dizer é: estamos muito felizes com o trabalho. O resultado no Brasileiro é o melhor dos últimos anos, competimos muito bem, apesar das eliminações nas copas. Estamos muito satisfeitos com ele. Nossa relação é ótima, a relação do elenco com ele é ótima, do Zubeldía com o todo mundo é ótima. Ao meu ver, a continuidade do Zubeldía é quase óbvia", acrescentou.

?? ?????? com chuva, trabalho e foco!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/WEaRdqpWQm ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 8, 2024 Zubeldía foi contratado pelo São Paulo em abril, com a missão de substituir o então demitido Thiago Carpini. Mesmo com pouco tempo de trabalho, ele levou a equipe às quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, mas acabou sendo eliminado por Atlético-MG e Botafogo, respectivamente. No Brasileiro, o Tricolor está no sexto lugar da tabela de classificação, com 54 pontos, e mira a classificação à Libertadores de 2024.