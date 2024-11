Alisson é relacionado para jogo contra o Athletico-PR e volta a ficar à disposição do São Paulo

Alisson rapidamente voltou a trabalhar com bola e, nas últimas semanas, já vinha treinando normalmente com todos do elenco. Havia, inclusive, a expectativa que ele pudesse ser relacionado no jogo contra o Bahia, vencido pela equipe por 3 a 0, na Fonte Nova.

O meio-campista foi preservado da partida e volta a ser relacionado justamente no retorno do time à sua casa. Nestas últimas semanas, o Morumbis não estava à disposição do clube em função de uma série de shows de Bruno Mars e de uma reforma no gramado do estádio.

De volta à equipe, Alisson será um reforço do São Paulo na reta final do Brasileirão e pode ajudar o time a conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Tricolor é o sexto colocado do torneio, com 54 pontos, quatro abaixo do quarto colocado Flamengo.