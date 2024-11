Abel faz mudanças no Palmeiras para jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão; veja escalações

Nossos 11 iniciais pra logo mais! Estamos escalados! ?#AvantiPalestra #PALxGRE pic.twitter.com/0cQXkCUNwH

? SE Palmeiras (@Palmeiras) November 8, 2024

A equipe palmeirense está a dois jogos sem vencer no Brasileirão, com um empate diante do Fortaleza e derrota contra o Corinthians. Dessa forma, para seguir sonhando com o título, o Verdão precisa voltar a vencer na competição.

O time comandado por Abel Ferreira é o segundo colocado da Série A, com 61 pontos, seis a menos que o líder Botafogo. O Palmeiras tem os desfalques de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (transição física) e Lázaro (dores no joelho esquerdo).