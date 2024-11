Vikor Gyokeres, do Sporting, é eleito o melhor da semana na Liga dos Campeões

O sueco Viktor Gyokeres, do Sporting, foi eleito o melhor jogador da semana na Liga dos Campeões, nesta quinta-feira. O centroavante anotou um hat-trick na vitória do clube português sobre o Manchester City, por 4 a 1, no Estádio José Alvalade.

Gyokeres venceu a concorrência de 3 jogadores: do colombiano Luis Díaz, que marcou três gols na vitória do Liverpool sobre o Bayer Leverkusen, do alemão Nicolas Kuhn, autor de dois no triunfo do Celtic diante do Leipzig, e do marfinense Karim Konaté, que balançou as redes duas vezes na vitória do RB Salzburg contra o Feyernoord (3 a 1).