Union Berlin x Freiburg: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Alemão

A décima rodada do Campeonato Alemão terá início nesta sexta-feira. O Union Berlin terá pela frente o Freiburg, no Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, às 16h30 (de Brasília).

O confronto é direto na tabela da Bundesliga. O Freiburg está na sexta colocação, com 16 pontos, enquanto o Union está logo atrás, com 15.

Quem vencer, vai dormir no G4, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.