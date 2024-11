Torcedores do Flamengo terão esquema especial de segurança para decisão em Belo Horizonte

Nota Oficial

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em nome do presidente, Rodolfo Landim, do vice-presidente, Rodrigo Dunshee, e do vice-presidente de gabinete, Diogo Lemos, entrou em contato com governos e órgãos de segurança para facilitar a assistência necessária aos... pic.twitter.com/zJfc9WEGpe

No esquema de segurança, a Polícia Militar do Rio de Janeiro escoltará os torcedores desde a cidade carioca até o estado mineiro, onde a responsabilidade passará a ser da Polícia Militar de Minas Gerais. Ou seja, os flamenguistas serão acompanhadas antes, durante e após a decisão.

A decisão de realizar a escolta em tempo integral pode ser motivada pelo recente caso envolvendo outro time carioca. Torcedores do Peñarol foram ao Rio de Janeiro para a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Botafogo. Os uruguaios, no entanto, entraram em conflito com vendedores locais e pessoas que estavam na orla do Recreio dos Bandeirantes, antes do jogo. Mais de 200 uruguaios foram detidos e tiveram de deixar o estado.

No primeiro confronto pela final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 1, no Maracanã. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que levanta a taça. Caso o Galo consiga igualar o placar agregador, a decisão irá para os pênaltis.