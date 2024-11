STJD absolve Textor em denúncia por não apresentar provas de declarações sobre manipulação de resultados

Foco na preparação! Elenco realiza treino no CT Lonier visando a partida de sábado, contra o Cuiabá! VAMOS FOGÃO! ??? #VamosBOTAFOGO

? Vitor Silva/BFR pic.twitter.com/cBYPgOlsQe

? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 7, 2024

No começo de 2024, John Textor afirmou possuir gravações de árbitros reclamando do não recebimento de propinas prometidas e afirmou ter havido manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro dos últimos três anos (2021, 2022 e 2023).

Após as declarações, a Procuradoria solicitou a abertura de inquérito para apurar a situação. José Perdiz de Jesus, então presidente do STJD determinou que Textor juntasse as provas que alega possuir no prazo de três dias, o que não foi cumprido. O dono da SAF do Botafogo ganhou novo prazo para entrega, mas seguiu sem entregá-las.