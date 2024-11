Ramón comanda treino tático e faz testes no Corinthians; veja provável escalação

O elenco do Corinthians treinou nesta quinta-feira (7), no CT Dr. Joaquim Grava, e seguiu preparação para o jogo contra o Vitória, pela 33ª rodada do Brasileirão. O técnico Ramón Díaz orientou um trabalho tático e fez testes com o grupo.

Ramón comandou uma atividade técnica de posse de bola, além de um exercício tático de enfrentamento. No fim, ele aproveitou para testar formações da equipe, que terá desfalques.

O Timão não conta com os laterais Matheuzinho e Hugo, suspensos. O zagueiro André Ramalho, que lesionou a coxa, também é baixa. Já Cacá, com dores nas costas, é tratado como dúvida.