Palmeiras faz treino tático e pode ter novidade para encarar o Grêmio; veja provável escalação

O Palmeiras fez mais um treino na manhã desta quinta-feira, em preparação para o jogo contra o Grêmio. A partida acontece nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na Academia de Futebol, o elenco realizou trabalhos táticos ensaiando situações de jogo e bolas paradas antes de disputar o tradicional recreativo. O técnico Abel Ferreira ainda fará os últimos ajustes na equipe na manhã de sexta-feira.

Para o duelo, o treinador não deve ter grandes problemas para escalar a equipe. Os desfalques certos são Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Piquerez (transição física). O atacante Lázaro, que foi desfalque nos últimos dois jogos por conta de dores no joelho esquerdo, apareceu treinando com o elenco e pode estar perto de voltar.