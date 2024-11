Palmeiras demite técnico do sub-17 após derrota no Allianz na final do Brasileirão

O Palmeiras anunciou, nesta quinta-feira (7), a saída do técnico Gustavo Almeida, que comandou a equipe pela última vez no vice-campeonato do Brasileirão sub-17.

"O Palmeiras comunica a saída do técnico Gustavo Almeida do comando do time Sub-17. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira", comunicou o clube.

Gustavo Almeida chegou ao Verdão no ano passado, como auxiliar do sub-20. No início desta temporada, tornou-se técnico do sub-17, comandado as Crias da Academia nas campanhas do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista da categoria.