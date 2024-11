Otero pede Santos 100% concentrado na reta final da Série B e projeta duelo com Coritiba

Apesar do Santos já estar muito perto de confirmar o retorno à elite, Rómulo Otero destacou que o elenco não pode abaixar a guarda nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante pediu foco total no duelo com o Coritiba, na próxima segunda-feira.

"É um rival difícil, com um estádio difícil. Mas a gente tem que ir pela vitória. Está acabando, então nessa reta final a gente tem que manter a concentração 100% para tudo dar certo e alcançarmos nossos objetivos", comentou.