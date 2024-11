Kevyson entra em reta final de recuperação e está perto de voltar no Santos

O Santos está perto de contar com um reforço caseiro. O lateral esquerdo Kevyson está próximo de retornar aos gramados. O garoto está em reta final da transição física após sofrer uma ruptura de ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo em fevereiro.

O Menino da Vila já treina com bola no CT Rei Pelé com o restante do elenco. O jogador de 20 anos, entretanto, ainda não deve voltar a jogar no elenco profissional neste ano, já que o calendário já está chegando ao fim.

Ao Alvinegro Praiano tem apenas mais três partidas para disputar. A Série B chega ao fim no dia 27 de novembro.